Galatasaray Kulübünün ekim ayı divan kurulu toplantısı tamamlandı.

Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans uygulaması üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimindeki toplantıya yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne uygun olmadığını ileri sürerek katılmadı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda birçok üye mali yapı, olağan genel kurulun yapılmaması, toplantının protesto edilmesi, tüzüğe aykırı davranıldığı iddiaları, yeni üyelerle ilgili problemler gibi birçok konuda yönetim kuruluna eleştirilerini yöneltti.

Toplantının sonunda Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi sıfatının dışında divan kurulu üyesi olarak söz almak istedi. Ancak Eşref Hamamcıoğlu, Kançal'ın yönetim kurulunu mali konularla ilgili savunmasına izin vermedi.

Eşref Hamamcıoğlu, Kaan Kançal'ın söz almak istediği anonsu yapılmasının ardından, "Kaan bey yönetim kurulu üyesi ama divan kurulu üyesi olarak söz istiyor. Anladığım kadarıyla yönetimin divanı itibarsızlaştırma, ötekileştirme konusunda yazdığı yazıya veya takındığı tavra çok itibar etmemiş ki divan kurulu üyesi olarak katılıp bizlere seslenecek." diye konuştu.

Sözlerine, "Divan Kurulu Başkanımızın belirttiği üzere aranıza divan kurulu üyesi sıfatıyla Galatasaraylı Kaan olarak katılıyorum. Divan Kurulu, en deneyimli üyelerimizin yer aldığı bir istişare organıdır. Hizmet süremiz sona erdiğinde emanetimiz olan yetkiyi genel kurula iade edip, yalnızca Galatasaraylı kimliğimizle aranıza döneceğiz. Bundan önceki yöneticiler gibi sizlerin aranızdan çıktık, sizler adına görevler yapıyoruz. Vazifemiz bitince yerimiz sizlerin yanıdır. Takdirleriniz, tenkitleriniz ve teklifleriniz de başımızın üstünedir. Yeter ki Galatasaray'ın faydasına olsun." diyerek başlayan Kançal, bazı üyelerin mali konularda verdiği bilgilerin yanlış olduğunu belirterek yanıt vermek istedi.

Bunun üzerine araya giren Eşref Hamamcıoğlu, Kaan Kançal'a, "Yönetim kurulu adına mı konuşuyorsunuz, kendi adınıza mı?" diye sordu ve "Divan kurulu üyesi Kaan Kançal olarak konuşacaksanız buyurun ama yönetim kurulu adına rakamların savunmasını yapacaksanız doğru olmaz. Ya da yönetim kurulunun bu tavrıyla mutabık olmadığınızı söyleyin." yanıtını verdi.

Kaan Kançal'dan, "Yönetim kurulu üyesi olarak başkanımızın aldığı karara aykırı davranamam. Yönetim kurulu üyesi ceketimle değil divan kurulu üyesi ceketimle katılarak kulüp yararına bazı bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Bu çalışmaların arkasında 1-2 kişilik kahramanlar yok. Gece saatlerine kadar çalışan profesyonellerimiz, amatör şubelerimizde çalışan sporcularımız, teknik ekiplerimiz var. Onların bir sözcüsü olarak Galatasaraylı divan üyesi Kaan olarak bilgilerimi paylaşmak istiyorum." yanıtını alan Hamamcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bunu kabul etmiyorum. Siz yönetim kurulu üyesi olmasaydınız, ne bu bilgilere ne de profesyoneller adına konuşma yetkisine sahip olabilecektiniz. Yönetim kurulunun bu kararı çok net vermesi lazım. Bu divan kurulu, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'dur. Ya protesto ediyorsunuz ya da etmiyorsunuz. 'Yönetim kurulu ile hemfikir değilim. Tek başıma konuşuyorum.' diyorsanız buyurun. Yönetim kurulu üyesi olmanız sebebiyle sahip olduğunuz bazı bilgileri paylaşıp cevap vermeniz en azından birlikte hareket ettiğiniz arkadaşlarınıza haksızlık olur."

Kançal'ın katkı sağlamak istediğini belirterek söz almak istemesinden sonra Eşref Hamamcıoğlu, "Divan kurulunu ötekileştiren bir yönetim kurulunun üyesinden bir katkıya ihtiyacımız yok." cevabını verdi.

Kaan Kançal'ın ısrarını sürdürmesi üzerine Hamamcıoğlu, "Sevgili Kaan Kançal'a yönetimde olduğu için elde ettiği bilgiler hakkında yorum yapma ve yönetimin adına cevap verme imkanı tanıyamayacağım." diyerek Kançal'ın sözünü kesti.

Bu durumu anlayışla karşıladığını belirten Kançal'ın görüşmeden ayrılmasının ardından Hamamcıoğlu, "Umarım yönetim kurulumuz katılmadığı son divan kurulu toplantımız olur. Bu konuyu değerlendirirler, camianın sesine kulak verirler ve Galatasaray'ın örf ile adetlerine uygun hareket ederek divan kurulu toplantılarında istenilen bilgileri verirler, eleştirileri yanıtlarlar. Biz de onları dinleriz. Verebileceğimiz bir destek varsa her zaman onu vermeye hazırız." diyerek sözlerini tamamladı.

YÖNETİME ELEŞTİRİ

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kuruluna yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Söz alan divan kurulu üyelerinden Emir Kıvırcık, futbolda bu sezon şampiyon olunamaması durumunda 600 milyon lira civarında yaşanacak maddi kaybın tolere edilmesiyle ilgili çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Toplantının başında da yönetim kurulunu sert ifadelerle eleştiren Hamamcıoğlu, Emir Kıvırcık'ın konuşmasından sonra şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü yönetimin oluşumunu, Galatasaray'ı yönetme kabiliyet, kapasite ve ehliyetlerine bakacak olursak çok ütopik buluyorum. Bir kurumu yönetmek için her şeyden önce bir vizyon gerek. Bu vizyon çerçevesinde hedefler konur, bu hedefleri gerçekleştirmek için strateji olur. Sonra da bu stratejinin sonuçlarını ölçümleme kriterleri koyarsınız. Bunu defalarca hatırlatmamızda bizi yadırgadılar. Anladığım kadarıyla yönetim kurulunda bu tarz çalışmalara yatkın arkadaşlar yok. Tepkisiz kaldılar. Sadece ölçümlemeyle ilgili Sayın Başkanımız değişik kriterler çıkardı. 'Şu kadar futbolcu aldık, bu kadar sattım. Futbolcu transferinden en çok kar elde eden kulübüz.' gibi... Oysa temel performans göstergelerini kulansa daha çok daha tatminkar sonuçlar alabilirdik."

FATİH TERİM'E DESTEK

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e destek verdi.

Bir üyenin yönetim kurulu ile Terim arasında medya üzerinden gönderme yapıldığı tespiti üzerine yorumda bulunan Hamamcıoğlu, "Terim ile yönetim arasındaki iletişimsizliği en kısa zamanda çözeceklerine inancım tamdır. Sayın Terim, Galatasaray'da maaşlı teknik direktörün fazlasıdır. Her şeyden önce divan kurulu üyemiz ve hayatını Galatasaray'a adamış birisidir. Herkesin mesleki yaşamında inişler ve çıkışlar olabilir ama bunları toplarlamasını da geçmişte olduğu gibi bilecektir. Yeter ki camiamız, yönetimimiz ve sporcularımız arkasında dursun." şeklinde görüş belirtti.