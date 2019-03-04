Süper Lig'de BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray takımına taraftarından destek geldi.

"ÖLENE KADAR SENİNİLEYİZ"

Takımlarını karşılayan bir grup Galatasaray taraftarı, ilk olarak Fatih Terim lehine "Bir günde kral olmadık. Bir günde tahttan inmeyiz. İmparator Fatih Terim. Ölene kadar seninleyiz" şeklinde tezahürat yaptı.

"ŞAMPİYON OLACAKSIN"

Taraftarlar sonrasında "Her şey senin uğruna. Katlanmak boyun borcum. Şampiyon olacaksın. Başka yolu yok bunun" tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.