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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray tarihindeki üçüncü Faslı futbolcu Ziyech oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray tarihindeki üçüncü Faslı futbolcu Ziyech oldu

        Galatasaray'ın, İngiltere'nin Chelsea takımından kadrosuna kattığı yıldız futbolu Hakim Ziyech sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki üçüncü Faslı oyuncu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 12:06
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        Ziyech 3. Faslı oldu!
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        Galatasaray'da eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan daha önce Faslı 2 futbolcu forma giydi.

        Nordin Amrabat ve Younes Belhanda'nın top koşturduğu sarı-kırmızılılarda Ziyech, 3. Faslı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

        - 195. yabancı futbolcu

        Ziyech, Galatasaray'ın renklerine kattığı 195. yabancı futbolcu oldu.

        Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 195 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

        Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya, Kosova ve Kanada'dan oyuncular aldı.

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        - En fazla yabancı Brezilya'dan

        Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

        Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

        - Türk asıllı yabancılar

        Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

        İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

        - Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

        Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

        Ülke Sayı Futbolcular
        Brezilya 22 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete
        Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
        Romanya 15 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
        Fransa 9 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois
        Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
        Hollanda 7 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
        Arjantin 7 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
        Kolombiya 6 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao
        Portekiz 6 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
        İsviçre 6 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
        Nijerya 5 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo
        İspanya 5 Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino
        Fildişi Sahili 5 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha
        Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
        Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
        Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
        İsveç 4 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
        Belçika 4 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens
        Uruguay 4 Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
        Demokratik Kongo Cumhuriyeti 4 Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
        Senegal 3 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
        Norveç 3 Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
        Fas 3 Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
        Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski
        Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
        İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh
        Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
        Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso
        Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana
        Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill
        Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
        Cezayir 2 Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
        ABD 2 Brad Friedel, DeAndre Yedlin
        İtalya 2 Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
        Danimarka 2 Victor Nelsson, Mathias Ross
        Sırbistan 1 Sasa Ilic
        İran 1 Naser Sadeghi
        Surinam 1 Ulrich Watson
        Litvanya 1 Gintaras Stauce
        Zimbabve 1 Norman Mapeza
        Galler 1 Dean Saunders
        İsrail 1 Haim Revivo
        Kuzey Makedonya 1 Goran Pandev
        Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues
        İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson
        Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou
        Gabon 1 Mario Lemina
        Mısır 1 Mustafa Muhammed
        Şili 1 Erick Pulgar
        Avusturya 1 Yusuf Demir
        Kosova 1 Milot Rashica
        Kanada 1 Samuel Adekugbe

        Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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