Galatasaray, Ümraniyespor maçı mesaisine başladı
Türkiye Kupası 5´inci turunda perşembe günü Ümraniyespor'u konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan Galatasaray, Türkiye Kupası 5. turunda perşembe günü saat 21:00'de Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri´nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00´de yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.