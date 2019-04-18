Almanya'dan Bild, Hoffenheim'da oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'la ilgili bir iddia ortaya attı.

Habere göre; Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş ile İngiliz devi Arsenal, Kerem'i transfer etmek istiyor.

25 yaşındaki futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kerem'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin de 20-30 milyon euro arasında olduğu belirtildi.

Bu sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Kerem Demirbay, birçok takımın ilgisini çekmiş durumda. Kerem, bu sezon ligde 22 maçta 4 gol ve 6 asistle oynadı; Devler Ligi'nde ise 2 asist yaptı.