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Galatasaray ve Beşiktaş için Kerem Demirbay iddiası

Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay'la Galatasaray, Beşiktaş ve Arsenal'in ilgilendiği belirtildi

Kerem Demirbay

Almanya'dan Bild, Hoffenheim'da oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'la ilgili bir iddia ortaya attı.

Habere göre; Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş ile İngiliz devi Arsenal, Kerem'i transfer etmek istiyor. 

25 yaşındaki futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kerem'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin de 20-30 milyon euro arasında olduğu belirtildi.

Bu sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Kerem Demirbay, birçok takımın ilgisini çekmiş durumda. Kerem, bu sezon ligde 22 maçta 4 gol ve 6 asistle oynadı; Devler Ligi'nde ise 2 asist yaptı.

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