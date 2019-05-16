Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek zafere ulaşan Galatasaray'da tüm futbolcular oldukça mutluydu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş, şunları söylediler:

FEGHOULI: SON FİNALİMİZ PAZAR GÜNÜ

"Herkesi tebrik etmek lazım. Sezon uzundu ve bu sezonda çok yorulduk. Son finalimiz de pazar günü, dönüp son finalimizi düşünmemiz gerekiyor. Ona hazırlanmamız, ona konsantre olmamız lazım. Başakşehir maçı için sabırsızım. Tamamen pozitif duygularla çıkacağım. Dolu tribünler altında oynayacağız, bu Başakşehir için çok zor olacak. İnşallah Allah'ın da yardımıyla şampiyon olacağız. Emre Akbaba ailemizden biri, böyle bir şey yaşaması bizi çok üzdü. Daha güçlü şekilde aramıza döneceğine inanıyorum."

BELHANDA: BAŞAKŞEHİR MAÇINI DA ALMAK İSTİYORUZ

"Bizi zorlayan bir Akhisarspor vardı, zaman zaman pres yapmaya çalıştılar ve ilk golü böyle buldular. Sonra biz oyunu bırakmadık. İlk penaltıyı atamadık ne yazık ki, 2. penaltıda gol gördü. Sonrasında kırmızı kart gördüler ve işimiz kolaylaştı. İlk kupa önemliydi, şimdi pazar günü daha da önemlisi geliyor. Bu maça da iyi hazırlanarak bu maçı da almak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz."

SİNAN GÜMÜŞ: HOCAMA TEŞEKKÜR EDERİM

"Sonradan oyuna girmek ve gol atıp, kupayı kazanmak çok mutluluk verici bir duygu. Hocama da teşekkür ediyorum. Buraya gelmiş tüm taraftarlara da teşekkürler. Kendi taraftarımız önünde bir finale çıkacak olmak da güzel. Heyecan olsun zaten, heyecanla güzel her şeyi."