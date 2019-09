Game of Thrones dizisindeki Targaryen ailesini anlatan dizi yolda!

Game of Thrones, yaptığı finali ile birlikte kimi izleyicisini hayal kırıklığına uğrattı kimisini ise oldukça tatmin etti. Variety'deki habere göre, Game of Thrones dizisinin yaklaşık 300 yıl öncesini anlatacak yeni dizinin pilot bölümlerinin neredeyse hazır olduğunu duyurdu.

Planlanan yeni dizinin Game of Thrones yazarı George R. R. Martin'in "Ateş ve Kan" isimli kitabından uyarlanacağı söylendi. Kitap Targaryen ailesini ve krallarının hayatını anlatıyor.

George R. R. Martin blogunda yaptığı açıklamada pilot bölümleri üzerinde çalışılan dizinin "Ateş ve Kan" isimli kitabından uyarlanacağına dair bir açıklama yaptı. HBO'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Dizinin hikayesinde Targenyen ailesinin nasıl başladığına ve son bulduğuna yer verileceği belirtildi.

HBO'nun kendi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, dizinin hikayesi Game of Thrones'tan binlerce yıl öncesini anlatacak. Çekilmesi planlanan dizi, Kahramanların Altın Yıllarından en karanlık zamana kadar kronolojik anlamda her şeyi kapsaması bekleniyor. Akgezenler'in kökeninden Westeros'un en korkunç sırlarına, Essos'un gizeminden Stark efsanelerine kadar her şeye yer verilecek.

Başrolünde Naomi Watts'ın olacağı söylenen dizi, şu an post-prodüksiyon aşamasında. George Martin blogundaki paylaşımında diziyi "En Uzun Gece" ismiyle duyurdu. Martin, hikayede yaklaşık 10 bin yıl süren açlık ve korkunun hüküm sürdüğü döneme gönderme yaparken, dizinin adının ne olacağı henüz belli değil.

Dizide yer alacak diğer oyunculardan bazılarının Josh Whitehouse, Miranda Richardson, Naomi Ackie, Denise Gough ve Jamie Campbell Bower olduğu belirtildi.