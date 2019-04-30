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Dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinde Arya'yı canlandıran Maisie Williams 1,55, Daenerys'i oynayan Emilia Clarke 1,57 ve Geçe Kralı'na hayat veren Vladimír Furdík 1,85 boyunda! İşte Tyrion Lannister'dan Hodor'a, Cersei Lannister'dan Gece Kralı'na Game of Thrones karakterlerine hayat veren oyuncuların boy uzunlukları...
Peter Dinklage (Tyrion Lannister)
1,35 m
Maisie Williams (Arya Stark)
1,55 m
Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)
1,57 m
Michelle Fairley (Catelyn Stark)
1,65 m
Hannah Murray (Gilly)
1,65 m
Lena Headey (Cersei Lannister)
1,66 m
Natalie Dormer (Margaery Tyrell)
1,68 m
Rose Leslie (Ygritte)
1,68 m
Gemma Whelan (Yara Greyjoy)
1,68 m
Carice van Houten (Melisandre)
1,68 m
Dean Charles Chapman (Tommen Baratheon)
1,69 m
Nathalie Emmanuel (Missandei)
1,70 m
Jack Gleeson (Joffrey Baratheon)
1,70 m
Indira Varma (Ellaria Sand)
1,71 m
Kit Harington (Jon Snow)
1,73 m
Iwan Rheon (Ramsay Bolton)
1,73 m
John Bradley West (Samwell Tarly)
1,73 m
Daniel Portman (Podrick)
1,74 m
Sophie Turner (Sansa Stark)
1,75 m
Alfie Allen (Theon Greyjoy)
1,75 m
Jacob Anderson (Gri Solucan)
1,75 m
Conleth Hill (Lord Varys)
1,75 m
Michael Mcelhatton (Roose Bolton)
1,75 m
Joe Dempsie (Gendry)
1,77 m
Richard Madden (Robb Stark)
1,77 m
Aidan Gillen (Petyr Baelish)
1,78 m
Sean Bean (Ned Stark)
1,79 m
Thomas Brodie Sangster (Jojen Reed)
1,79 m
Mark Addy (Robert Baratheon)
1,79 m
Isaac Hempstead Wright (Brandon Stark)
1,80 m
Pilou Asbaek (Euron Greyjoy)
1,80 m
Pedro Pascal (Oberyn Martell)
1,80 m
Stephen Dillane (Stannis Baratheon)
1,83 m
Jerome Flynn (Bronn)
1,83 m
Jonathan Pryce (High Sparrow)
1,83 m
Kristofer Hivju (Tormund)
1,83 m
Tom Wlaschiha (Jaqen H'ghar)
1,84 m
Liam Cunningham (Davos Seaworth)
1,85 m
Iain Glen (Jorah Mormont)
1,85 m
Vladimír Furdík (Gece Kralı)
1,85 m (2016-2019 yılları arasında Gece Kralı'na hayat verdi)
Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister)
1,87 m
Richard Brake (Gece Kralı)
1.88 m (2014-2016 yılları arasında Gece Kralı'na hayat verdi)
Gwendoline Christie (Brienne of Tarth)
1,91 m
Charles Dance (Tywin Lannister)
1,91 m
Jason Momoa (Khal Drogo)
1,93 m
Tom Hopper (Dickon Tarly)
1,97 m
Rory Mccann (Sandor Clegane)
1,98 m
Clive Russell (Brynden "The Blackfish" Tully)
1,98 m
Hafthor Julius Bjornsson (The Mountain)
2,06 m
Kristian Nairn (Hodor)
2,13 m
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