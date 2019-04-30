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Game of Thrones oyuncularının boyları

Giriş: 30.04.2019 - 09:46 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Milyonlar tarafından izlenen Game of Thrones 8. ve final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Heyecan dozunun giderek artığı diziyle ilgili her gelişme merakla bekleniyor. Bu detaylardan biri de Game of Thrones oyuncularının boyları... İşte herkesin nefesini tutarak seyrettiği Game of Thrones oyuncularının boy uzunlukları...

  • 1Game of Thrones oyuncularının boyları
    1|51

    Dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinde Arya'yı canlandıran Maisie Williams 1,55, Daenerys'i oynayan Emilia Clarke 1,57 ve Geçe Kralı'na hayat veren Vladimír Furdík 1,85 boyunda! İşte Tyrion Lannister'dan Hodor'a, Cersei Lannister'dan Gece Kralı'na Game of Thrones karakterlerine hayat veren oyuncuların boy uzunlukları...

  • 2Game of Thrones oyuncularının boyları
    2|51

    Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

    1,35 m

  • 3Game of Thrones oyuncularının boyları
    3|51

    Maisie Williams (Arya Stark)

    1,55 m

  • 4Game of Thrones oyuncularının boyları
    4|51

    Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

    1,57 m

  • 5Game of Thrones oyuncularının boyları
    5|51

    Michelle Fairley (Catelyn Stark)

    1,65 m

  • 6Game of Thrones oyuncularının boyları
    6|51

    Hannah Murray (Gilly)

    1,65 m

  • 7Game of Thrones oyuncularının boyları
    7|51

    Lena Headey (Cersei Lannister)

    1,66 m

  • 8Game of Thrones oyuncularının boyları
    8|51

    Natalie Dormer (Margaery Tyrell)

    1,68 m

  • 9Game of Thrones oyuncularının boyları
    9|51

    Rose Leslie (Ygritte)

    1,68 m

  • 10Game of Thrones oyuncularının boyları
    10|51

    Gemma Whelan (Yara Greyjoy)

    1,68 m

  • 11Game of Thrones oyuncularının boyları
    11|51

    Carice van Houten (Melisandre)

    1,68 m

  • 12Game of Thrones oyuncularının boyları
    12|51

    Dean Charles Chapman (Tommen Baratheon)

    1,69 m

  • 13Game of Thrones oyuncularının boyları
    13|51

    Nathalie Emmanuel (Missandei)

    1,70 m

     

  • 14Game of Thrones oyuncularının boyları
    14|51

    Jack Gleeson (Joffrey Baratheon)

    1,70 m

  • 15Game of Thrones oyuncularının boyları
    15|51

    Indira Varma (Ellaria Sand)

    1,71 m

  • 16Game of Thrones oyuncularının boyları
    16|51

    Kit Harington (Jon Snow)

    1,73 m

  • 17Game of Thrones oyuncularının boyları
    17|51

    Iwan Rheon (Ramsay Bolton)

    1,73 m

  • 18Game of Thrones oyuncularının boyları
    18|51

    John Bradley West (Samwell Tarly)

    1,73 m

  • 19Game of Thrones oyuncularının boyları
    19|51

    Daniel Portman (Podrick)

    1,74 m

  • 20Game of Thrones oyuncularının boyları
    20|51

    Sophie Turner (Sansa Stark)

    1,75 m

  • 21Game of Thrones oyuncularının boyları
    21|51

    Alfie Allen (Theon Greyjoy)

    1,75 m

  • 22Game of Thrones oyuncularının boyları
    22|51

    Jacob Anderson (Gri Solucan)

    1,75 m

  • 23Game of Thrones oyuncularının boyları
    23|51

    Conleth Hill (Lord Varys)

    1,75 m

  • 24Game of Thrones oyuncularının boyları
    24|51

    Michael Mcelhatton (Roose Bolton)

    1,75 m

  • 25Game of Thrones oyuncularının boyları
    25|51

    Joe Dempsie (Gendry)

    1,77 m

  • 26Game of Thrones oyuncularının boyları
    26|51

    Richard Madden (Robb Stark)

    1,77 m

  • 27Game of Thrones oyuncularının boyları
    27|51

    Aidan Gillen (Petyr Baelish)

    1,78 m

  • 28Game of Thrones oyuncularının boyları
    28|51

    Sean Bean (Ned Stark)

    1,79 m

  • 29Game of Thrones oyuncularının boyları
    29|51

    Thomas Brodie Sangster (Jojen Reed)

    1,79 m

  • 30Game of Thrones oyuncularının boyları
    30|51

    Mark Addy (Robert Baratheon)

    1,79 m

  • 31Game of Thrones oyuncularının boyları
    31|51

    Isaac Hempstead Wright (Brandon Stark)

    1,80 m

  • 32Game of Thrones oyuncularının boyları
    32|51

    Pilou Asbaek (Euron Greyjoy)

    1,80 m

  • 33Game of Thrones oyuncularının boyları
    33|51

    Pedro Pascal (Oberyn Martell)

    1,80 m

  • 34Game of Thrones oyuncularının boyları
    34|51

    Stephen Dillane (Stannis Baratheon)

    1,83 m

  • 35Game of Thrones oyuncularının boyları
    35|51

    Jerome Flynn (Bronn)

    1,83 m

  • 36Game of Thrones oyuncularının boyları
    36|51

    Jonathan Pryce (High Sparrow)

    1,83 m

  • 37Game of Thrones oyuncularının boyları
    37|51

    Kristofer Hivju (Tormund)

    1,83 m

  • 38Game of Thrones oyuncularının boyları
    38|51

    Tom Wlaschiha (Jaqen H'ghar)

    1,84 m

  • 39Game of Thrones oyuncularının boyları
    39|51

    Liam Cunningham (Davos Seaworth)

    1,85 m

  • 40Game of Thrones oyuncularının boyları
    40|51

    Iain Glen (Jorah Mormont)

    1,85 m

  • 41Game of Thrones oyuncularının boyları
    41|51

    Vladimír Furdík (Gece Kralı) 

    1,85 m (2016-2019 yılları arasında Gece Kralı'na hayat verdi) 

  • 42Game of Thrones oyuncularının boyları
    42|51

    Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister)

    1,87 m

  • 43Game of Thrones oyuncularının boyları
    43|51

    Richard Brake (Gece Kralı)

    1.88 m (2014-2016 yılları arasında Gece Kralı'na hayat verdi) 

  • 44Game of Thrones oyuncularının boyları
    44|51

    Gwendoline Christie (Brienne of Tarth)

    1,91 m

  • 45Game of Thrones oyuncularının boyları
    45|51

    Charles Dance (Tywin Lannister)

    1,91 m

  • 46Game of Thrones oyuncularının boyları
    46|51

    Jason Momoa (Khal Drogo)

    1,93 m

  • 47Game of Thrones oyuncularının boyları
    47|51

    Tom Hopper (Dickon Tarly)

    1,97 m

  • 48Game of Thrones oyuncularının boyları
    48|51

    Rory Mccann (Sandor Clegane)

    1,98 m

  • 49Game of Thrones oyuncularının boyları
    49|51

    Clive Russell (Brynden "The Blackfish" Tully)

    1,98 m

  • 50Game of Thrones oyuncularının boyları
    50|51

    Hafthor Julius Bjornsson (The Mountain)

    2,06 m

  • 51Game of Thrones oyuncularının boyları
    51|51

    Kristian Nairn (Hodor)

    2,13 m

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