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Game of Thrones karakterlerinin değişimleri

Giriş: 16.04.2019 - 10:16 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones'un 8. sezonu başladı. Geçtiğimiz yıl içinde yayınladığı 7. sezonuyla birlikte, hemen her bölümde rekor kırmayı başaran dizinin final sezonu 14 Nisan'da ekrana gelmeye başladı. Öte yandan Game of Thrones oyuncuları, senede bir sezon yayınlanması sebebiyle ilk günden bu yana inanılmaz değişimler gösterdiler. İşte Game of Thrones karakterlerinin değişimleri..

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    Bir önceki sezonu 2017 yılında ekrana gelen fenomen dizi Game of Thrones'un 8. ve final sezonu nihayet başladı. İlk olarak 17 Nisan 2011'de yayınlanmaya başlayan dizinin üzerinden 8 yıl geçti. Bu süre zarfında inanılmaz değişimler gösterdiler. İşte Game of Thrones oyuncularının değişimleri...

    Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

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    Sansa Stark (Sophie Turner)

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    Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau)

     

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    Cersei Lannister (Lena Headey) 

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    Theon Greyjoy (Alfie Allen)

     

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    Arya Stark (Maisie Williams)

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    Samwell Tarly (John Bradley)

     

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    Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright)

     

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    Tyrion Lannister (Peter Dinklage)

     

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    Jon Snow (Kit Harington)

     

     

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    Missandei (Nathalie Emmanuel)

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    Samwell Tarly (John Bradley)

     

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    The Hound (Rory McCann)

     

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    Tormund Giantsbane (Kristofer Hivju)

     

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    Varys (Conleth Hill)

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