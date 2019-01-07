Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues, Al Ittihad'a resmen transfer oldu. Suudi Arabistan ekibi, Yeşil Burun Adalı oyuncuyu kadrosuna kattığını Twitter hesabından yayımladığı bir video ile duyurdu. Rodrigues de yayımladığı bir mesajla Sarı-Kırmızılı taraftarlara veda etti. Yetenekli oyuncu, "Çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray kulübüne yürekten teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
BONSERVİS BEDELİ VE ÖZEL MADDE!
Rodrigues'in bonservis bedeli de belli oldu. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club, Şirketimize 10 milyon 250 bin dolar transfer bedeli ödeyecektir" denildi. Öte yandan iki kulüp arasında yapılan sözleşmede Rodrigues'in Al Ittihad tarafından 10 milyon dolar üzerinde bir bedelde satılması halinde yüzde 20'lik bölümün Galatasaray'a ödeneceği belirtildi.
Aslan, Garry Rodrigues'i transfer ettiği PAOK'la olan anlaşmasına göre, 10 milyon 250 bin Euro'nun da yüzde 20'sini Yunan ekibine ödeyecek. Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına 8 milyon dolar kadar bir rakam girecek.
İŞTE GARRY RODRIGUES'İN VEDA MESAJI:
"Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak. Ama hem ailem, hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutmayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileriye taşıyan tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum."
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