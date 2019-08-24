Beşiktaş'ta değişim rüzgarları esmeye devam ediyor! Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı kadro dışı bırakırken Jeremain Lens ve Gary Medel'den de kendilerine kulüp bulmalarını istemişti! Şilili yıldızın yeni durağının İtalya olacağı öne sürüldü!

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Bologna ile Gary Medel'in transferi konusunda görüştü. İtalyan ekibi, siyah-beyazlılara 2,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemeyi teklif ederken Beşiktaş'ın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.