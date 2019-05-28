1.5 sezondur Milan'ın teknik direktörlüğünü üstlenen eski futbolcu Gennaro Gattuso, gelecek sezon takımın başında olmayacak.



Bu sezon 38 maçta 68 puan toplayarak takımını lig 5.'si yapan Gattuso, yönetim ile bir araya geldi ancak taraflar anlaşmaya varamadı.



42 yaşındaki teknik adam, oyuncu olarak 13 yılını geçirdiği kulüpten ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu ifade etti. Repubblica'ya konuşan Gattuso, "Milan'dan ayrılmak zor. Bu, vermem gereken acı bir karar. 18 aylık bir sürecin sonucu. 2 yıllık kontratımdan vazgeçiyorum ama benim Milan'daki hikayem asla para olamaz." açıklamalarında bulundu.