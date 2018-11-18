Maça etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk dakikalarda McKissic ile 3 sayılık basketler üretip, ilk periyodu 23-10 önde tamamladı.
Gaziantep ekibi, ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdürüp rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirdi. İlk devrenin son 2 dakikasına girilirken rakibinin sadece 6 sayı üretmesine izin veren Gaziantep Basketbol farkı 16 sayıya (32-16) çıkardı ve devreyi 38-24'lük skorla önde kapattı.
Üçüncü periyotta toparlanmaya başlayan Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmanın 25. dakikası geride kalırken farkı 9'a (43-34) indirdi. Konuk ekip, periyodun sonunda farkı 3 sayıya kadar indirdi: 48-45.
Son periyodun ilk dakikalarından itibaren ev sahibi ekip, pota altından sayılar bulurken konuk ekip ise buna Rich'in üç sayılık basketleriyle karşılık verdi. Karşılaşmanın son 5 dakikasına girilirken James'in üç sayılık basketleriyle Gaziantep Basketbol, skoru 58-51'e getirdi. Oyundan kopmayan Gaziantep Basketbol, parkeden 63-56 galip ayrıldı.
Maçın en skorer oyuncusu Gaziantep Basketbol adına 16 sayı üreten James oldu.
SALON: Şahinbey
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Mehmet Keseratar
GAZİANTEP BASKETBOL: Orhan Haciyeva 8, Vasiliauskas 6, Jekiri 10, McKissic 6, Can Uğur Öğüt 5, James 16, Murat Göktaş, Kadir Bayram, Tomas 12, Doğan Şenli
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Erkan Veyseloğlu 2, Burak Can Yıldızlı 2, Kenan Sipahi 2, Buva 14, Rich 13, Ömer Utku Al, Samet Geyik 2, Alexander, Benzing 5, Dusan Cantekin, Gibson 8, Can Maxim Mutaf 8
1. PERİYOT: 23-10
DEVRE: 38-24
3. PERİYOR: 48-45GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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