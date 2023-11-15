Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Manisalı İsmail Kür'ün şüpheli ölümü gündemden düşmüyor. İsmail'in öldüğü gün 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan konuşmalar ilk kez yayınlandı.

Show TV’nin hafta içi her gün saat 15.00’te heyecanla beklenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Manisalı İsmail Kür’ün şüpheli ölümünün ardındaki sır perdesi aralanıyor. İddiaların odağındaki isim Faruk’un, programa bağlandığı gün söylediklerini dinlerken Seher’in tepkisizliği yeniden ekranlara geldi. Olanlar karşısındaki sakin tavrının sebebini yaşadıklarının şokuna bağlayan Seher, soruları yanıtlamaya devam ediyor.

İsmail’in öldüğü gün 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan konuşmalar ilk kez yayınlandı. Faruk’un 112’yi dakika başı 5 kez, Taner’in ise 1 kez aradığı kayıtlara yansıdı. Faruk’un telefon konuşmalarında acil çağrı merkezindeki görevlilere “İsmail kendisini ayakkabı bağcığı ile asmış” ifadesini kullanması ve bu ayrıntıyı defalarca vermesi dikkatlerden kaçmadı. Stüdyodaki soru; “Faruk bu detayı nereden biliyor?”du. Seher “Bunu ona soracaksınız” demekle yetinirken, Faruk’un o anda yanındaki bir kadınla konuşması ve dipten gelen kadın sesi de mercek altına alındı. Didem Arslan Yılmaz’ın tahmini, o kadın sesinin Faruk’un karısı Sinem olduğu yönündeydi.

Öte yandan Taner’in konuşmasındaki sakinliği ve “Biz Faruk abimle ayrı yerlerdeyiz” detayını vermesi de dikkat çekiciydi.

Faruk’un 112 ile saat 17.54’teki son konuşmasının başında “İsmail” diye seslendiği kişinin kim olduğu da merak konusu oldu. Seher o anda Faruk’un yanında olsa da o kişinin hangi İsmail olduğunu bilmediğini söyledi.

Manisa’daki Kınık Parkı’nda ağaca asılı halde bulunan 29 yaşındaki İsmail Kür’ün ölümünde çember daralırken, katilin kim olduğu araştırılmaya devam ediyor.