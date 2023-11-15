Yüzlerce deprem kaydedildi: İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
Art arda yaşanan yüzlerce depremin ardından yanardağ patlaması endişesiyle "acil durum" ilan edilen İzlanda'da Reykjanes Yarımadası yakınlarındaki bölgeler tahliye ediliyor
İzlanda'da art arda yaşanan yüzlerce depremlerin ardından yanardağ patlaması endişesiyle 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.
İzlanda Meteoroloji Ofisinden (IMO) yapılan açıklamada, son haftalarda çevresinde binlerce sarsıntı yaşanan Fagradalsfjall Yanardağı'nın patlamasından endişe edildiği bildirilmişti.
Reykjanes Yarımadası'nda olası volkanik patlamalara karşı önlem almak amacıyla binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı.
3 bin 400 nüfuslu kasaba, Reykjanes Yarımadası'nda, başkent Reykjavik'in yaklaşık 50 kilometre güneybatısında yer alıyor.
IMO tarafından yapılan açıklamada, "Bu aşamada magmanın yüzeye ulaşıp ulaşamayacağını ve nerede ulaşacağını tam olarak belirlemek mümkün değil" ifadeleri kullanıldı.
Yetkililer, volkanik patlama riskinin arttığını belirterek uçaklar için turuncu kodlu alarm verdi.
İZLANDA PARLAMENTOSUNDA YASA TASARISI GÖRÜŞÜLÜYOR
İzlanda Parlamentosunda, Reykjanes Yarımadası'nda volkanik patlamalara karşı inşa edilecek bariyerlerin giderinin 3 yılda halktan toplanacak vergilerle karşılanmasını öngören yasa tasarısı görüşülüyor.
Yarımadanın altyapısını korumak için önerilen vergi için hazırlanan tasarı Meclisten geçerse, projeyi fonlamak için gereken para 3 yılda halktan toplanacak.
Yaşanan yüzlerce depremin ardından yollarda kırılmalar meydana geldiği görüldü.