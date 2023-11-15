Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor! - İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'da ne kadar su kaldı?

Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor! - İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'da ne kadar su kaldı?

Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor! Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente son 4 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 15 Kasım itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 15.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:29 facebook

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