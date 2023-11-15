Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor! - İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'da ne kadar su kaldı?

        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!

        Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente son 4 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 15 Kasım itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranında artış yaşandı.

        YAĞIŞ 11 KASIM'DA BAŞLADI

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 17.08'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 17.28

        REKLAM

        Pazartesi günü özellikle öğleden sonra düşen yağışın ardından bu sabah, 15 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 17.28'e yükseldi.

        DÖRT GÜNLÜK ARTIŞ NE OLDU?

        Başka bir ifadeyle cumartesi günü sabahtan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 1.1'lik bir artış sağladı.

        BU GECE YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kentte hafta içi ve bu akşam aralıklarla sağanak bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #baraj doluluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Zabıtalar fark etti! Hareketsiz yatıyordu!
        Zabıtalar fark etti! Hareketsiz yatıyordu!
        İstanbul'da dehşet
        İstanbul'da dehşet
        Gündüz doğuda gece batıda...
        Gündüz doğuda gece batıda...
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        Ardahan'da fil alarmı!
        Ardahan'da fil alarmı!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        ABD'nin hastane iddiasına Hamas'tan yanıt
        ABD'nin hastane iddiasına Hamas'tan yanıt
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak