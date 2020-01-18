Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Süper Lig'in ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE

STAT: Kalyon Stadı

HAKEM: Hüseyin Göçek

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Emre, Kruse, Tolga, Muriç

YEDEKLER: Harun, Erten, Mehmet, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Deniz, Garry, Alper, Zanka

TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Ligdeki son iki maçını kazanan Fenerbahçe, deplasmanda ise 4 maçlık galibiyet hasretini 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçıyla sona erdirdi. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ise ligin ilk yarısını 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi alarak 24 puanla 9. sırada tamamladı. Gaziantep temsilcisi ligdeki son 4 maçında ise 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR

Teknik direktör Ersun Yanal, Adil Rami ve Miha Zajc'ı 21 kişilik kadroya dahil etmedi. Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de kafilede yer almadı.