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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Gaziantep FK: 1 Bodrum FK:0 / MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK: 1 Bodrum FK:0 / MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gaziantep FK, 1. Lig ekibi Bodrumspor FK'yı 1-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:18
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        Gaziantep son dakikada turladı
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gaziantep FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.

        Gaziantep FK'yı galibiyete götüren tek golü 90+6. dakikada Djilobodji attı.

        Son 16 turuna yükselen Gaziantep FK'nın rakibi Pazartesi günü çekilecek kurada belli olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada sol taraftan köşe atışını kullanan ev sahibi takımda Mirza Cihan'ın ortasına iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun son anda topu çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Mirza'nın sert şutunda, top direkten oyun alanına döndü.

        21. dakikada Mirza Cihan'ın kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun gole izin vermedi.

        Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

        49. dakikada Gaziantep FK'nin atağında sağ kanatta topla buluşan Dragus'un ara pasında Markovic'in sert vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten kornere çıktı.

        73. dakikada ev sahibi takımın Maxim'le sağ taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü ve kaleci Bahri Can Tosun'da kaldı.

        90+4. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Markovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

        Stat: Kalyon

        Hakemler: Emre Kargın, İlker Takpak, Bersan Duran

        Gaziantep FK: Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 46 Maxim), İlker Karakaş (Dk. 46 Dragus), Morais, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Markovic), Mirza Cihan (Dk. 65 Mustafa Eskihellaç), Ömürcan Artan (Dk. 19 M'Bakata), Nkoulou

        Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Eren İyican, Samet Yalçın (Dk. 46 Erkan Değişmez), Omar Imeri (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Haqi Osman (Dk. 82 Burak Çoban), Ahmet Aslan, Musah Mohammed (Dk. 67 Yusuf Bozkurt), Adem Metin Türk (Dk. 76 Arda Çetin), Eray Akar, Furkan Apaydın, Halil İbrahim Sevinç

        Gol: Dk. 90+4 Djilobodji (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Marius Sumudica (Teknik direktör), Dk. 88 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 77 Halil İbrahim Sevinç (Bodrum FK)

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