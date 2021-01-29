Gaziantep FK Galatasaray maçı maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Gaziantep'e konuk oluyor. Galibiyetten başka bir şey düşünmeyen iki takımın mücadelesine sahne olacak zorlu maç öncesi ilk 11'ler de merak konusu. Peki merakla beklenen Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK Galatasaray maçı 29 Ocak Cuma akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Toşça, Djilobodji, Jefferson, Mirallas, Dicko, Olkowski, Oğuz, Maxim, Vetrih, Güray



Galatasaray : Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel