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        Gaziantep'te, refüje çarpıp takla atan minibüsten fırlayan sürücü öldü

        GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan minibüsten fırlayan sürücü Servet Aytekin, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 03:18 Güncelleme: 23.05.2024 - 03:20
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        Gaziantep'te, refüje çarpıp takla atan minibüsten fırlayan sürücü öldü
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        GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan minibüsten fırlayan sürücü Servet Aytekin, yaşamını yitirdi. 

        Kaza, gece saatlerinde Büyükpınar Mahallesinde meydana geldi. Servet Aytekin yönetimindeki 27 ATR 193 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü minibüsten fırlarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Servet Aytekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Servet Aytekin'in cansız bedeni, savcı ve polislerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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