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        Gaziantep'te, otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:36 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:40
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        Gaziantep'te, otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Musa K. (38) yönetimindeki 27 GA 337 plakalı otomobil ile Halil A.'nın (42) kullandığı 27 ALM 788 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile yanlarındaki Tunahan A., Fadime A., Melisa A., Musa A. ve Halime G. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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