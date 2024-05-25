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        İslahiyeli üzüm üreticileri asma yaprağı ile ek gelir sağlıyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm üreticileri, asma yapraklarını satarak ek gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:29
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        İslahiyeli üzüm üreticileri asma yaprağı ile ek gelir sağlıyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm üreticileri, asma yapraklarını satarak ek gelir elde ediyor.

        İslahiye Ovası'ndaki 50 bin dekara yakın arazide "Antep karası", "Hatun parmağı", "Kardinal" ve "Sultani" üzümleri yetiştiriliyor.

        Erken saatlerde bağın yolunu tutan üreticiler, mayıs ayıyla birlikte yeşillenen asmalardaki yaprakları topluyor.

        Zaman zaman imece usulüyle toplanan yapraklar salamura yapılarak geleneksel Türk lezzetleri için hazır hale getiriliyor.

        İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, üzüm üretiminin ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

        Yağışlar sayesinde bağ yapraklarındaki verimin ve kalitenin çok iyi olduğunu ifade eden Köse, "Üreticiler için üzüm yaprağının ekonomik getirisi güzel. Meyve olarak üzümün sezonundaki fiyatına göre yaprağın getirisi daha fazla." dedi.

        - Kilogramı 80 liradan satılıyor

        Asma yaprağı toplayan Feride Pınar ise 20 yıldır yaprakları salamura yaparak satışa sunduklarını ve bu şekilde ev ekonomisine ek gelir sağladıklarını anlattı.

        Üreticilerden Necdet Pınar da asma yapraklarını taze ya da salamura olarak pazara sunduklarını belirterek, "Hasat sezonunda üzümün tarlada kilogram fiyatı 15 lira civarında. Yaprağın kilosu ise 80 liradan alıcı buluyor." dedi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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