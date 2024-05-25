İslahiyeli üzüm üreticileri asma yaprağı ile ek gelir sağlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm üreticileri, asma yapraklarını satarak ek gelir elde ediyor.

İslahiye Ovası'ndaki 50 bin dekara yakın arazide "Antep karası", "Hatun parmağı", "Kardinal" ve "Sultani" üzümleri yetiştiriliyor.

Erken saatlerde bağın yolunu tutan üreticiler, mayıs ayıyla birlikte yeşillenen asmalardaki yaprakları topluyor.

Zaman zaman imece usulüyle toplanan yapraklar salamura yapılarak geleneksel Türk lezzetleri için hazır hale getiriliyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, üzüm üretiminin ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Yağışlar sayesinde bağ yapraklarındaki verimin ve kalitenin çok iyi olduğunu ifade eden Köse, "Üreticiler için üzüm yaprağının ekonomik getirisi güzel. Meyve olarak üzümün sezonundaki fiyatına göre yaprağın getirisi daha fazla." dedi.

- Kilogramı 80 liradan satılıyor

Asma yaprağı toplayan Feride Pınar ise 20 yıldır yaprakları salamura yaparak satışa sunduklarını ve bu şekilde ev ekonomisine ek gelir sağladıklarını anlattı.