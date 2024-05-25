Gaziantep FK yarın Pendikspor'a konuk olacak

Ligde 37 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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