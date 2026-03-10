Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.​​​​​​​

