        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

