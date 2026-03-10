Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te "Gölgenin Canı" adlı çocuk oyunu sahnelenecek

        Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun sevilen "Gölgenin Canı" adlı çocuk oyunu Gaziantep Şehitkamil Sahnesi'nde sahnelenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Gölgenin Canı" adlı çocuk oyunu sahnelenecek

        Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun sevilen "Gölgenin Canı" adlı çocuk oyunu Gaziantep Şehitkamil Sahnesi'nde sahnelenecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fikret Terzi'nin yazdığı ve Esin Ercan'ın yönettiği oyun, 12, 13 ve 14 Mart'ta Şehitkamil Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.


        Geleneksel Türk tiyatrosunun unutulmaz karakterleri Karagöz ile Hacivat'ın canlanmasıyla başlayan macerayı konu alan oyun, çocuklara keyifli ve öğretici anlar yaşatmayı hedefliyor.

        Yanlış bir dilek sonucu yeryüzüne düşen Karagöz ile Hacivat, insanoğluyla tanışırken bir de "Binbirkılık" adlı gizemli karakterle karşılaşır. Geleneksel gölge oyunu motifleriyle zenginleştirilen bu eğlenceli hikayede, ikilinin yeniden gölgeye dönüp dönemeyeceği merak konusu. Oyun, dostluk, cesaret ve özgüven gibi evrensel temaları, çocukların anlayacağı sıcak ve eğitici bir dille işliyor.

        Tek perde olarak sahnelenecek oyun, yaklaşık 40 dakika sürecek. Gösterimler, belirtilen tarihlerde sabah 11:00 ve 14:00 seanslarıyla gerçekleştirilecek.

        Minik seyircilerin hayal gücünü geliştirmeye katkı sağlaması amaçlanan oyun, aynı zamanda kültürel mirası tanıma fırsatı sunuyor.

        Açıklamada, tüm çocuklar ve ailelerin Gaziantep Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'ne beklendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Eymen'in cinayet zanlılarına yeni ceza!
        Eymen'in cinayet zanlılarına yeni ceza!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto

        Benzer Haberler

        Ramazan Bayramı öncesi yetim çocukların yüzleri güldürüldü
        Ramazan Bayramı öncesi yetim çocukların yüzleri güldürüldü
        Prof. Dr. İrfan Koca'dan "Geçmeyen ağrı" uyarısı "Geçmeyen ağrılar, geçirdi...
        Prof. Dr. İrfan Koca'dan "Geçmeyen ağrı" uyarısı "Geçmeyen ağrılar, geçirdi...
        Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
        Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
        Gaziantep'te, terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi yak...
        Gaziantep'te, terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi yak...
        Vücudunun yüzde 75'inde yanık oluştu, 17 ameliyatın ardından sağlığına kavu...
        Vücudunun yüzde 75'inde yanık oluştu, 17 ameliyatın ardından sağlığına kavu...
        Görme engeliler Braille alfabesi öğreniyor
        Görme engeliler Braille alfabesi öğreniyor