Gaziantep'te "Gölgenin Canı" adlı çocuk oyunu sahnelenecek

Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun sevilen "Gölgenin Canı" adlı çocuk oyunu Gaziantep Şehitkamil Sahnesi'nde sahnelenecek.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fikret Terzi'nin yazdığı ve Esin Ercan'ın yönettiği oyun, 12, 13 ve 14 Mart'ta Şehitkamil Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.





Geleneksel Türk tiyatrosunun unutulmaz karakterleri Karagöz ile Hacivat'ın canlanmasıyla başlayan macerayı konu alan oyun, çocuklara keyifli ve öğretici anlar yaşatmayı hedefliyor.



Yanlış bir dilek sonucu yeryüzüne düşen Karagöz ile Hacivat, insanoğluyla tanışırken bir de "Binbirkılık" adlı gizemli karakterle karşılaşır. Geleneksel gölge oyunu motifleriyle zenginleştirilen bu eğlenceli hikayede, ikilinin yeniden gölgeye dönüp dönemeyeceği merak konusu. Oyun, dostluk, cesaret ve özgüven gibi evrensel temaları, çocukların anlayacağı sıcak ve eğitici bir dille işliyor.



Tek perde olarak sahnelenecek oyun, yaklaşık 40 dakika sürecek. Gösterimler, belirtilen tarihlerde sabah 11:00 ve 14:00 seanslarıyla gerçekleştirilecek.



Minik seyircilerin hayal gücünü geliştirmeye katkı sağlaması amaçlanan oyun, aynı zamanda kültürel mirası tanıma fırsatı sunuyor.



Açıklamada, tüm çocuklar ve ailelerin Gaziantep Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'ne beklendiği belirtildi.

