Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Vücudunun yüzde 75'inde yanık oluştu, 17 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

        BEYZA KAYNARPUNAR - Kahramanmaraş'ta soba yakılırken çıkan yangında vücudunun yüzde 75'inde yanık oluşan lise öğrencisi Ökkeş Can Baykuş, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde geçirdiği 17 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vücudunun yüzde 75'inde yanık oluştu, 17 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

        BEYZA KAYNARPUNAR - Kahramanmaraş'ta soba yakılırken çıkan yangında vücudunun yüzde 75'inde yanık oluşan lise öğrencisi Ökkeş Can Baykuş, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde geçirdiği 17 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

        Lise öğrencisi 16 yaşındaki Ökkeş Can Baykuş, geçen yıl ziyaretine gittiği dayısına ait atölyede soba yakılırken tiner bidonunun patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından aynı gün Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Baykuş'un vücudunun yüzde 75'inde yanık tespit edildi.

        Yanık merkezinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Baykuş, 11 eskarektomi (yanık derinin vücuttan temizlenmesi), 5 deri grefti ve bir yapay deri uygulaması olmak üzere toplam 17 ameliyat geçirdi.

        - "Hayatta kalma oranları düşük"

        Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Erkılıç, AA muhabirine, hastanın ilk getirildiğinde hayati riskinin bulunduğunu söyledi.

        Baykuş'un uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini anlatan Erkılıç, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 12 temizleme operasyonu ve 5 deriyle kapatma ameliyatı yapıldı. Yüzde 75 yanık majör bir yanıktır ve hayatta kalma oranı oldukça düşüktür. Türkiye'de vücudunun yüzde 70'inden fazlası yanmış olup hayatta kalabilen hasta sayısı oldukça azdır. Hastamız başarılı geçen bir süreçten sonra tamamen sağlığına kavuştu."

        Erkılıç, ağır yanık vakalarının yalnızca fiziksel değil psikolojik olarak da hastaları etkilediğini belirterek, Baykuş için fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlatıldığını söyledi.

        Yanık izlerinin azaltılması ve parmak fonksiyonlarının yeniden kazanılması için ilerleyen dönemde plastik cerrahi operasyonlarının da planlandığını ifade eden Erkılıç, ağır yanık hastalarında uzun süreli takip ve rehabilitasyonun önemine dikkati çekti.

        - "Allah'a şükür hayattayım"

        Ökkeş Baykuş da tedavi sürecinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

        Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Baykuş, şöyle konuştu:

        "Tedavi sürecim çok ağır geçti. Allah'a şükür hayattayım. El cerrahisinde devam eden ameliyatlarım var. Aynı zamanda her gün fizik tedaviye gidiyorum. Yanık tedavisi gören hastalara morallerini yüksek tutmalarını ve yaşama tutunacaklarına inanmalarını tavsiye ediyorum. Ben inandım ve başardım."

        Anne Senem Baykuş da oğlunun yeniden sağlığına kavuşmasının büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini ancak bugünlere ulaşmanın kendileri için büyük bir sevinç olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Görme engeliler Braille alfabesi öğreniyor
        Görme engeliler Braille alfabesi öğreniyor
        Op. Dr. Karagözoğlu: "Sünnet, uzman hekimler tarafından yapılmalı"
        Op. Dr. Karagözoğlu: "Sünnet, uzman hekimler tarafından yapılmalı"
        Gaziantep Büyükşehir'in "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesinde ilk dağıtım...
        Gaziantep Büyükşehir'in "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesinde ilk dağıtım...
        Gaziantep Büyükşehir ev sahipliğinde Mukaddes Emanetler Sergisi'ne yoğun il...
        Gaziantep Büyükşehir ev sahipliğinde Mukaddes Emanetler Sergisi'ne yoğun il...
        Gaziantep'te 2 milyar TL'lik siber dolandırıcılık operasyonunda 16 kişi tut...
        Gaziantep'te 2 milyar TL'lik siber dolandırıcılık operasyonunda 16 kişi tut...
        MSB: Türk hava sahasına giren balistik mühimmat imha edildi (4)
        MSB: Türk hava sahasına giren balistik mühimmat imha edildi (4)