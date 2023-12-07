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        Gaziantep'te 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi

        Gaziantep'te bir evde 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:05 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:05
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        Gaziantep'te 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi
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        Gaziantep'te bir evde 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bir evde yaptıkları aramada, 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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