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        Hafif ticari aracın çarptığı küçük Çiğdem, ağır yaralandı

        GAZİANTEP'teyolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Özdemir (10), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:50
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        Hafif ticari aracın çarptığı küçük Çiğdem, ağır yaralandı
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        GAZİANTEP'teyolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Özdemir (10), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaza, İslahiye ilçesi Hatay Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Özdemir'e, Y.T.(48) yönetimindeki 06 ET 9415 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Küçük kız, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan küçük kız, buradan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Y.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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