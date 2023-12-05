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        Gaziantep'te çiftçilere 9 yılda 1 milyar 450 bin lira destek verildi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2014'ten bu yana üretim gerçekleştiren 211 bin 556 çiftçiye 1 milyar 450 bin lira destekte bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:45
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        Gaziantep'te çiftçilere 9 yılda 1 milyar 450 bin lira destek verildi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2014'ten bu yana üretim gerçekleştiren 211 bin 556 çiftçiye 1 milyar 450 bin lira destekte bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla çiftçilere desteğini sürdürüyor.

        Destekler sayesinde 2022'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üretici sayısı 33 bin 180 iken 2023'te 38 bin 412'ye yükseldi.

        Çiftçilere 25 kalemde desteğin verildiği kentte geçen yıl ÇKS'ye kayıtlı olan üreticilere 4 milyon 46 bin 550 litre mazot dağıtımı yapıldı. Bu yıl 38 bin 415 çiftçiye 173 milyon lira maliyetle 4 milyon 387 bin 525 litre mazot dağıtımı gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 2014'ten bu yana üretim gerçekleştiren 211 bin 556 çiftçiye 1 milyar 450 bin lira destek sağlanmış oldu.

        Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki üreticilere de destek veren belediye ekipleri, Nurdağı'nda kurulan Tarımsal Ekipman Parkı ile depremlerde araçları enkaz altında kalan çiftçilere araç desteği de sağlıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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