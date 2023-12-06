35. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı sürüyor

Gaziantep'te düzenlenen 35. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı devam ediyor.

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonunun destekleriyle Orta Doğu Fuar Merkezi'nde süren fuarda terlik ihracat eden firmaların ürünleri sergileniyor.

Terlik üreticisi bir firmanın yetkilisi İbrahim Ceylan, AA muhabirine, 35 ülkeye terlik ihracatı yaptıklarını söyledi.

Yılda ortalama 1,5 milyon terlik ürettiklerini anlatan Ceylan, "Kendimize ait olan birkaç modelimiz Avrupa da çok satıyor. Hammadde üretimine bu yıl başladık. Kendi üretimimiz olan örgülü ismini verdiğimiz terlik Avrupa da çok tutuluyor. En çok da bu ürünü Avrupa'ya ihracat ediyoruz." dedi.

Üreticilerden Fatih Özufacık ise 6 ülkeye terlik ihracat ettiklerini söyledi.

Yıllık 2 milyon çift terlik ürettiklerini değinen Özufacak, şunları kaydetti:

"Genel olarak üst segmend ve çok kaliteli ürünler talep ediliyor. Bizler de en iyisini üreterek kendi kalitemizi ortaya koyuyoruz. Bayan ürünlerinde daha çok renkli modeller ilgi görüyor, erkekte ise tam tersi renkli ürünler ilgi görmüyor. Terlik üretimi olarak da kadın modellerimizi daha çok üretiyoruz. Çiçekli ve renkli terlikler daha çok ilgi görüyor."

Fuar yarın sona erecek.