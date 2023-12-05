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        Gaziantep'te lise öğrencilerine Milli Savunma Üniversitesi tanıtıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 106. Topçu Alayı'nda öğrencilere Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) hakkında tanıtım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:16 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:29
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        Gaziantep'te lise öğrencilerine Milli Savunma Üniversitesi tanıtıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 106. Topçu Alayı'nda öğrencilere Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) hakkında tanıtım yapıldı.

        İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik MSÜ tanıtımı amacıyla İslahiye 106. Topçu Alay Komutanlığı ile işbirliği yapıldı.

        Bu kapsamda alayı ziyaret eden öğrencilere askeri personeller tarafından askerlik, mühimmat ve araçlar hakkında bilgi verildi.

        Alay Komutanı Albay Kadir Çelik'in de öğrencilere bilgi aktardığı programda, öğrencilere MSÜ hakkında sunum yapıldı.

        Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin yer aldı.

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