Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Ekipler, İslahiye ilçesindeki devriye sırasında izinsiz kazı yaptığını tespit ettiği E.Ç, İ.T. ve C.Ş. adlı şüphelileri suçüstü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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