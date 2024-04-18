Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, İslahiye ilçesindeki devriye sırasında izinsiz kazı yaptığını tespit ettiği E.Ç, İ.T. ve C.Ş. adlı şüphelileri suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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