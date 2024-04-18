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        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:48 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:48
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        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, İslahiye ilçesindeki devriye sırasında izinsiz kazı yaptığını tespit ettiği E.Ç, İ.T. ve C.Ş. adlı şüphelileri suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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