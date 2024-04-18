Olayda, Beşir Karadeniz her ne kadar oğluna destek olmak amacıyla adliyeye geldiğini savunmuşsa da, adliye içerisine girmediği gibi, aracında bir adet pompalı av tüfeği, 21 adet fişek, bir adet tabanca ve bu tabancaya mermi basılı şarjör ve dolu yedek şarjör bulundurması da mütalaada yer aldı. Mütalaada ayrıca, Bekir Karadeniz'in de yanında tabanca bulundurması, karşı grubun elinden kurtulduktan hemen sonra babasına ait araca yönelip elindeki tabancayı buraya bırakıp av tüfeğini almış olması baba oğul olan sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde bulunduklarını gösterdiği ifade edildi. Bekir Karadeniz'in babasının işlediği cinayetlere iştirak ettiği de belirtildi.