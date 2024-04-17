Hasta yakınının öldürdüğü Dr. Ersin Arslan anıldı

GAZİANTEP'te,görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan, vefatının 12’nci yılında Hekim Birliği Sendikası tarafından anıldı.

Hasta yakını tarafından 17 Nisan 2012’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dr. Ersin Arsan için Gaziantep Şehir Hastanesi önünde ölümünün 12'nci yıl dönümü nedeniyle Hekim Birliği Sendikası tarafından anma töreni düzenlendi. Doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının katıldığı törende konuşan Hekimler Birliği Sendikası Genel Başkanı Yakup Gökhan Doğramacı, sağlıkta şiddet olaylarının son 10 yılda yüzde 600 artış gösterdiğini söyledi.

Meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünün geçmeyeceğini söyleyen Doğramacı, "Bugün 17 Nisan; tam 12 yıldan bu yana kalbimizdeki sızının dinmemesine neden olan o acı günün yıldönümü. 17 Nisan 2012’de sevgili meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ı, ameliyattan çıkıp servisine gittiği sırada bir caninin saldırısı sonucunda kaybettik. Sözde hasta yakını sıfatı taşıyan bu cani Dr. Ersin Arslan’ı görevi başında yaşama ve yaşatma çabasıyla fedakârca çalışırken ve henüz 30 yaşında gencecik bir hekim iken katletti. Meslektaşımızın kaybının üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bu acı unutulmaz” diye konuştu. Doğramacı, sağlıkta şiddet olaylarının hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük sorunu olduğunu ve sürekli artış gösterdiğini dile getirdi.

‘SAĞLIKTA ŞİDDET HALA KANAYAN YARAMIZ’ Sağlıkta şiddet olaylarına karşı Hekimler Birliği olarak mücadele verdiklerini belirten Doğramacı, “Bizler Hekim Birliği üyeleri olarak meslektaşımız Ersin Arslan’ı son görev yeri olan Gaziantep’te anarken ne yazık ki sağlıkta şiddetin Ersin Arslan’ın kaybından bu yana bırakın kontrol altına alınmasını, her geçen gün giderek arttığını söylemek durumundayız. Türkiye’nin en büyük hekim sendikası olarak görevleri başında başka Ersin'leri, başka hekimleri, başka sağlık çalışanlarını kaybetmeyelim diye haykırmak için buradayız. Sağlık Bakanlığı’na yüzlerce kez öneri ve taleplerimizi iletmemize rağmen sağlıkta şiddet ne yazık ki hala kanayan yaramız olmaya devam ediyor” dedi.