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        Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan ölüm yıl dönümünde anıldı

        Gaziantep'te 17 Nisan 2012'de görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan, meslektaşları tarafından anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:46 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:46
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        Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan ölüm yıl dönümünde anıldı
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        Gaziantep'te 17 Nisan 2012'de görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan, meslektaşları tarafından anıldı.

        Başhekim Yardımcısı İbrahim Halil Çelikkıran, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir araya gelen sağlık çalışanları adına yaptığı açıklamada, Ersin Arslan'ın ölümünün üzerinden 12 yıl geçtiğini ve acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

        Yılların hızla geçtiğini ifade eden Çelikkıran, "Bizler yaş alıyoruz. Ersin hocamız yaşlanmıyor. Çünkü o artık hep 30 yaşında. Çünkü o umutlarını, gelecek hayallerini o kanlı önlüğünde bıraktı. Burada hekim olarak görev yapıyordu, isminin ve fikirlerinin yaşatıldığı hastanemizde hayat doluydu, henüz 30'una basmamıştı. Gözleri geleceğe uzanan umutlar ve hayallerle doluydu." ifadelerini kullandı.

        Törene, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Emine Korkmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Cihat Rıfat Yılmazer, müdür yardımcıları ve sağlık personelleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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