Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 1 saat 25 dakika antrenman gerçekleştirildi. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, geniş alandaki çift kale maç ile tamamlandı.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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