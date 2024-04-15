Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kaya, Kore gazisini ziyaret etti

        Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 92 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Cücük'ü İslahiye ilçesinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kaya, Kore gazisini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 92 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Cücük'ü İslahiye ilçesinde ziyaret etti.

        Kaya ve beraberindekiler Yeniceli Mahallesi'nde otura, 8 çocuk, 37 torun ve 55 torunun çocuğu bulunan Kore gazisi İbrahim Cücük ve ailesine ziyarette bulundu.

        Cücük ile sohbet eden Kaya, Cücük ve ailesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını iletti. ​​​​​​​

        Gazi Cücük, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması

        Benzer Haberler

        İslahiye'deki dilenci operasyonunda 4 kişi yakalandı
        İslahiye'deki dilenci operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Nurdağı Belediye Başkanı Yıldırır ilk nikahını kıydı
        Nurdağı Belediye Başkanı Yıldırır ilk nikahını kıydı
        Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatilinde 100 bin kişiyi ağırladı
        Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatilinde 100 bin kişiyi ağırladı
        Güneydoğu'nun 3 aylık hububat, bakliyat, yağlı tohum ihracatı 836,5 milyon...
        Güneydoğu'nun 3 aylık hububat, bakliyat, yağlı tohum ihracatı 836,5 milyon...