Nurdağı Belediye Başkanı Yıldırır ilk nikahını kıydı
Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, ilk nikahını kıydı.
Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, ilk nikahını kıydı.
Mazbatasını alarak görevine başlayan Başkan Yıldırır, düzenlenen törenle Meryem ve Serdar Yılmaz çiftinin nikah akdini gerçekleştirdi.
Yıldırır, çiftin evlilik cüzdanını Meryem Yılmaz'a teslim etti.
Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Yıldırır, "İlk imzamız ailenin birliği ve bütünlüğüne önemin somutlaşmış hali evlilik müessesesi oldu." dedi.
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