Güneydoğu'nun 3 aylık hububat, bakliyat, yağlı tohum ihracatı 836,5 milyon dolara ulaştı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yılın ilk üç ayında ihracatı yüzde 10 artırarak 836,5 milyon dolara taşıdıklarını bildirdi.

Kadooğlu, yazılı açıklamasında, bölgede, temel gıda ürünleri arasındaki makarna ihracatının ilk sırada yer alırken onu sırasıyla buğday unu, ayçiçek tohumu yağı ve tatlı bisküvi-gofretlerin takip ettiğini belirtti.

İhracat artışının tatlı bisküvi ve gofretlerde yüzde 35'e, kakaolu mamullerde yüzde 45'e yaklaştığını, kakaosuz şeker ve şeker mamulleri ihracatındaki artış oranının ise yaklaşık yüzde 120 olduğunu aktaran Kadooğlu, Afrika'ya mal satışlarının yüzde 9,4 gerilediği bu dönemde en fazla ihracat yapılan Orta Doğu'da yüzde 15,4 yükseliş sağlandığını ifade etti.