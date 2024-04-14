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        Güneydoğu'nun 3 aylık hububat, bakliyat, yağlı tohum ihracatı 836,5 milyon dolara ulaştı

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yılın ilk üç ayında ihracatı yüzde 10 artırarak 836,5 milyon dolara taşıdıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 14.04.2024 - 09:53
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        Güneydoğu'nun 3 aylık hububat, bakliyat, yağlı tohum ihracatı 836,5 milyon dolara ulaştı
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        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yılın ilk üç ayında ihracatı yüzde 10 artırarak 836,5 milyon dolara taşıdıklarını bildirdi.

        Kadooğlu, yazılı açıklamasında, bölgede, temel gıda ürünleri arasındaki makarna ihracatının ilk sırada yer alırken onu sırasıyla buğday unu, ayçiçek tohumu yağı ve tatlı bisküvi-gofretlerin takip ettiğini belirtti.

        İhracat artışının tatlı bisküvi ve gofretlerde yüzde 35'e, kakaolu mamullerde yüzde 45'e yaklaştığını, kakaosuz şeker ve şeker mamulleri ihracatındaki artış oranının ise yaklaşık yüzde 120 olduğunu aktaran Kadooğlu, Afrika'ya mal satışlarının yüzde 9,4 gerilediği bu dönemde en fazla ihracat yapılan Orta Doğu'da yüzde 15,4 yükseliş sağlandığını ifade etti.

        Hububat sektörü ihracatında önemli bir yere sahip olan Irak'ın gıda ürünleri ithalatına getirdiği kısıtlamaların sektörel ihracata etkilerini değerlendiren Kadooğlu, şunları kaydetti:

        "Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk çeyrekte ihracat lideri olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, ihracatını yüzde 10 artırarak 836,5 milyon dolara taşıdı. Irak'a, Güneydoğu Anadolu'daki firmalarımız ayda ortalama 100 milyon dolar tutarında temel gıda ürünü satıyor. Bu veriler, sektörün Irak'a toplam ihracatının yarıdan fazlasının bölgemizden yapıldığı anlamına geliyor. Türkiye'nin ilk çeyrekteki toplam 3,1 milyar dolarlık hububat ihracatı içinde Irak'ın payı 583 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında Irak'a gerçekleştirmesi planlanan ziyaretinin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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