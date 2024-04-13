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        Gaziantep'te yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı

        GAZİANTEP'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen PKK/YPG'li terörist tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:23 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:25
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        Gaziantep'te yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı
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        GAZİANTEP’te yasa dışı yollardan Türkiye’ye girdiği tespit edilen PKK/YPG’li terörist tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de 2016-2018 yılları arasında PKK/YPG içinde silahlı faaliyet yürüten V.E.T.'nin yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler çalışmalarını derinleştirip, şüphelinin Gaziantep’te olduğunu belirledi. Adresi belirlenen V.E.T., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Şehitkamil ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı. Gözaltına alınan V.E.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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