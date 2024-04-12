Gaziantep'te yerel gazetenin ofisi kurşunlandı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 56 yıldır yayın hayatını sürdüren 'İslahiye'nin Sesi' gazetesinin ofisi kurşunlandı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 56 yıldır yayın hayatını sürdüren 'İslahiye'nin Sesi' gazetesinin ofisi kurşunlandı.
Olay, dün gece Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen 2 kişi ofise 6 el ateş edip kaçtı. Ofiste kimse olmadığı sırada yapılan saldırıda, kurşunların isabet ettiği camlar kırıldı, koltuk ve duvarda delikler oluştu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin 6 boş kovan bulduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Gazetenin genel yayın yönetmeni Abdullah Bilgiç, kimseyle husumetlerinin bulunmadığını söyleyip, olayla ilgili ise şikayetçi olduklarını belirterek, "Biz emniyet güçlerimize güveniyoruz. Saldırının faili ve failleri kim, olayı neden gerçekleştirdi, bunların tamamı gün yüzüne çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuk gerekeni yapacaktır" dedi.
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