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        Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:34
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        Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

        Aramalarda 7 kilo 670 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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