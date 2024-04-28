Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi.
Aramalarda 7 kilo 670 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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