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        Fabrikada mesai arkadaşını öldürüp, intihar etti

        GAZİANTEP'te fabrika işçisi Mustafa Özcan (60) mesai arkadaşı Oğuz Bozkurt'u (49) çıkan tartışmada tabancayla başına ateş ederek öldürüp, intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:23 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:25
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        Fabrikada mesai arkadaşını öldürüp, intihar etti
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        GAZİANTEP’te fabrika işçisi Mustafa Özcan (60) mesai arkadaşı Oğuz Bozkurt’u (49) çıkan tartışmada tabancayla başına ateş ederek öldürüp, intihar etti.

        Olay, öğle saatlerinde 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Şekerleme fabrikasının torna bölümünde çalışan Mustafa Özcan ile Oğuz Bozkurt arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Özcan yanındaki tabanca ile Oğuz Bozkurt’u vurup, ardından kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuz Bozkurt ve Mustafa Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

        Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Özcan ve Bozkurt'un cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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