Fabrikada mesai arkadaşını öldürüp, intihar etti

GAZİANTEP’te fabrika işçisi Mustafa Özcan (60) mesai arkadaşı Oğuz Bozkurt’u (49) çıkan tartışmada tabancayla başına ateş ederek öldürüp, intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Şekerleme fabrikasının torna bölümünde çalışan Mustafa Özcan ile Oğuz Bozkurt arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Özcan yanındaki tabanca ile Oğuz Bozkurt’u vurup, ardından kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuz Bozkurt ve Mustafa Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.