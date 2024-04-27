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        Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 09:55 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:55
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        Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'a konuk olacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

        Ligde oynadığı 33 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlikle 34 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 16. sırada yer alıyor.

        Kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'dan 3 puan alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

        Gaziantep FK'de Dragus, Maxim, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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