Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'a konuk olacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
Ligde oynadığı 33 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlikle 34 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 16. sırada yer alıyor.
Kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'dan 3 puan alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.
Gaziantep FK'de Dragus, Maxim, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.
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