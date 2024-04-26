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        Gaziantepli depremzede şampiyonada elde ettiği derece ile gururlandırıyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nurdağı ilçesinde üç gün enkaz altında kalan Büşra Kayadibi, Halter Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmenin gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:45
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        Gaziantepli depremzede şampiyonada elde ettiği derece ile gururlandırıyor
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nurdağı ilçesinde üç gün enkaz altında kalan Büşra Kayadibi, Halter Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmenin gururunu yaşıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halter takımında yer alan Büşra Kayadibi, 6 Şubat depremlerinde yaşadığı Nurdağı ilçesinde 3 gün boyunca enkaz altında kaldı.

        2016'da başladığı halter sporunda derece almayı sürdüren Kayadibi, 30 Ocak - 3 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Yıldızlar-Gençler-U23 ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda 3'üncülük elde etti ve madalya kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büşra Kayadibi, depremde Nurdağı'nda ablasının evinde olduğunu belirterek, "3 gün enkazda kaldık. Yeğenlerimi kaybettim. Ablam ve bizim için çok ağır bir şeydi bu. Tam olarak atlatabilir miyiz, bu atlatılabilir bir şey mi? Onu da bilmiyorum. Vali Mehmet Lütfullah Bilgin Spor Salonu benim ilk spor salonumdu. Yıkılan yerler arasında antrenman salonum da var." ifadelerini kullandı.

        Halterin hayatının odak noktasında olduğunu dile getiren Kayadibi, şunları kaydetti:

        "Yaşanan felaket nedeniyle haltere biraz ara vermek zorunda kaldım. Benim için odaklanmam ve hayatımın akışında birazcık sıkıntı oluyor. Yaşadıklarım kolay şeyler değil. Atlatılması zor şeyler. Şu an toparlanma aşamasındayım. Tekrardan hayatımın merkezine kendimi koymak için çabalıyorum. Halterde 55 kiloda yarıştım. 2016'da haltere başladım. Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ikinciliğim, ay yıldızlarda ve gençlerde madalyalarım var. Haftada 5 gün antrenmanlara geliyorum. Ortalama 3'er saat antrenman yapıyorum."

        Ankara'da madalya almasının kendisi için çok güzel bir his olduğunu aktaran Kayadibi, "Tarifi yok. Antrenmanlara gidiyorum. Bir şeyleri başarmak amacıyla gayret sarf ediyorum. Antrenörlerimle birlikte emek veriyorum. Bu yüzden emeklerimin sonucunu almak beni çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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