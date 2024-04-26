Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idmanda maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

        Bugün Trabzon'a gidecek Güneydoğu temsilcisi, yarın da hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te otoparkta drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüye 32 bin 2...
        Gaziantep'te otoparkta drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüye 32 bin 2...
        Gaziantepli depremzede şampiyonada elde ettiği derece ile gururlandırıyor
        Gaziantepli depremzede şampiyonada elde ettiği derece ile gururlandırıyor
        Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 7 artt...
        Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 7 artt...
        Gaziantep Basketbol, Süper Lig hesapları yapıyor
        Gaziantep Basketbol, Süper Lig hesapları yapıyor
        AB Komisyonu Üyesi Ferreira: Türkiye'ye deprem bölgeleri için 400 milyon eu...
        AB Komisyonu Üyesi Ferreira: Türkiye'ye deprem bölgeleri için 400 milyon eu...
        AB Komisyonu üyesi Ferreira'den AB-Türkiye ilişkilerine "güçlendirme" vurgu...
        AB Komisyonu üyesi Ferreira'den AB-Türkiye ilişkilerine "güçlendirme" vurgu...