Gaziantep'te aranan firari hükümlü operasyonla yakalandı

Ekipler, 5 ayrı suçtan hakkında 65 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 aydır aranan B.B'nin Ankara Altındağ ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

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