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        51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında 4 sanıktan 3'üne tahliye

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davasında tutuklu yargılanan 4 sanıktan 3'ü tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:43 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:45
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        51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında 4 sanıktan 3'üne tahliye
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davasında tutuklu yargılanan 4 sanıktan 3'ü tahliye edildi. Mahkeme heyeti ayrıca firari müteahhit Abdullah Devrim S. ile kardeşi Hasan Hüseyin S hakkındaki çıkarılan kırmızı bültenli yakalama emrinin devamına karar verdi.

        Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Furkan Apartmanı da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkıldı. Apartmanın enkazı altında kalan 51 kişi yaşamını yitirirken, binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen binanın fenni mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan ile binada sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay tutuklandı. Soruşturma kapsamında savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Davanın geçen yıl ekim ayında görülen ilk duruşmasında, mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan apartmanın müteahhidi olan tutuksuz sanık Abdullah Devrim S. ve kardeşi Hasan Hüseyin S. hakkında yakalama kararı verdi. 2 müteahhit ile ilgili olarak davanın geçen ay görülen dördüncü duruşmasında yakalanamadıkları ve yurt dışına çıkmış olabilecekleri gerekçesiyle haklarında kırmızı bülten çıkarılması ve yeni bilirkişi raporu istenmesini kararlaştırıldı.

        3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

        Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen 5'inci duruşmaya; tutuklu sanıklar kaldıkları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada sanık avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da hazır bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen yeni bilirkişi raporunun okunmasının ardından savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, kolon kestikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti duruşma sonunda tutuklu sanıklardan Eyüp Öğüt, Faik Öğüt ve Nejdet Alpay'ın Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporlarının lehine olması, kurumsal firmalardan elde edilen belgeler, tanık anlatımları, delillerin toplanmış olması, toplanmamış delillere temas etme imkanının bulunmamasını göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

        Mahkeme heyeti, sanıklardan 51 kişinin öldüğü apartmanın fenni mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan'ın tutukluluk halinin devamına, avukatı aracılığıyla yakalama kararının kaldırılarak tutuklanmama güvencesine yönelik talepte bulunan firari müteahhit Abdullah Devrim S. ile kardeşi Hasan Hüseyin S.'nin talebinin reddedilerek kırmızı bültenli yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mayıs tarihine erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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