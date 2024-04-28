Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaparak terör örgütüne finansman sağlayan zanlı yakalandı
Gaziantep'te yasa dışı yollarla Türkiye'ye girip silah kaçakçılığı yaparak terör örgütüne finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te yasa dışı yollarla Türkiye'ye girip silah kaçakçılığı yaparak terör örgütüne finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollarla ülkeye giren ve geçmişte Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü için silahlı eylemde bulunan M.F.H'nin Nizip ilçesinde saklandığını belirledi.
Ekipler, ülke içerisinde silah kaçakçılığı yaparak terör örgütüne finansman sağladığını tespit ettiği zanlıyı operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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