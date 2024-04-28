Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaparak terör örgütüne finansman sağlayan zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollarla ülkeye giren ve geçmişte Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü için silahlı eylemde bulunan M.F.H'nin Nizip ilçesinde saklandığını belirledi.

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