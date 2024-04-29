Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Karkamış'ta fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu, bazı evlerin çatısı ise hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karkamış'ta fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu, bazı evlerin çatısı ise hasar gördü.

        İlçe genelinde gece saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Fırtına nedeniyle Etiler Mahallesi Okul Caddesi'nde bulunan bir evin çatısı uçtu, bazı evlerin çatısı hasar gördü.

        Olaylarda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Eski nişanlısını öldürüp müebbet almıştı! Sıcak gelişme!
        Eski nişanlısını öldürüp müebbet almıştı! Sıcak gelişme!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Endemik dağ lalelerinin üzerinde drift!
        Endemik dağ lalelerinin üzerinde drift!
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Sağanak, çöl tozu ve fırtına uyarısı
        Sağanak, çöl tozu ve fırtına uyarısı
        Eşi ve kızının önünde kalbinden bıçaklamıştı! İşte katilin ifadesi!
        Eşi ve kızının önünde kalbinden bıçaklamıştı! İşte katilin ifadesi!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te düzenlenen şenlikte yaklaşık 200 bin çocuk eğlendi
        Gaziantep'te düzenlenen şenlikte yaklaşık 200 bin çocuk eğlendi
        İslahiye Kaymakamı Soylu besici ailenin küçükbaşını kırktı
        İslahiye Kaymakamı Soylu besici ailenin küçükbaşını kırktı
        İslahiye'de toplu taşıma araçları denetlendi
        İslahiye'de toplu taşıma araçları denetlendi
        Gaziantep Basketbol, play-off çeyrek final etabına galibiyetle başladı
        Gaziantep Basketbol, play-off çeyrek final etabına galibiyetle başladı
        Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaparak terör örgütüne finansman sağlayan za...
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaparak terör örgütüne finansman sağlayan za...